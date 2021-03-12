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台股收漲75.62點 三大法人買超89.39億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股今（12）日開高震盪，資金轉進電子股，台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海（2317）、聯發科（2454）上漲，IC設計股走揚，指數雖一度小翻黑，在電子、金融反彈下再翻紅，終場以16,255.18點作收，上漲75.62點，成交量2,979.63億元；三大法人買超89.39億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超60.26億元，投信買超19.35億元，自營商買超（合計）9.78億元，其中自營商（自行買賣）買超10.15億元，自營商（避險）賣超0.37億元。

台股今日以16,241.55點開高，一度拉升至16,298.03點，盤中漲幅收斂，一度翻黑至16,166.35點，尾盤電金反彈拉抬指數，終場收在16,255.18點，本周上漲399.95點，周漲幅2.52%。

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