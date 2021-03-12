周線收紅！台股開高後震盪 漲75點收16,255點

今（12）日美股期貨盤漲跌互見，亞洲股市呈現走揚，台股開高後震盪，終場以上漲75.62點作收，收在16,255.18點，周線漲399.95點，成交量達2,979.63億元。

盤面上，資金再度轉進電子股，台積電（2330）上漲5元，收在614元，但仍壓在月線之下；聯電（2303）、鴻海（2317）、聯發科（2454）也紛紛走揚，IC設計族群持續表現強勢，包含：敦泰（3545）、金麗科（3228）等攻上漲停板。

在技術面方面，台股站上所有均線支撐，目前中、長期均線仍為多頭排列，KD指標也於低檔黃金交叉向上，顯示台股下檔仍具支撐，然而指數面臨2月26日向下跳空缺口的壓力區，加上成交量並未明顯放大，預期在短線指數仍在月線上下震盪。

展望後市，統一投信指出，對今年台股行情展望樂觀，轉強的基本面搭配充沛的資金行情，操作台股宜偏多，就短線而言，由於基期因素，第2季基本面來到相對高峰，容易出現漲多修正的震盪整理，此外，美國公債殖利率上升，投資人進行各類資產重估的調整期，市場波動與類股輪動會加快。

投資策略上，統一投信表示，電子股仍是主流，復甦的民生行業與原物料也有機會表現，看好5G進入布建期，基站、伺服器、AI、車用電子等應用趨勢進入成長期。