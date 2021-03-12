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拚餐飲股后！王品股價衝三年半新高PK賺一個股本的豆府

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

王品（2727）今年衝力十足，第1季還未結束，就連發了三個新品牌，加上市場看好今年內需持續火熱，推升王品股價一路勁揚，今（12）日盤中來到183元，漲幅逾7%，股價一舉創下三年半新高價，並進逼目前觀光類股股后豆府（2752）的寶座，雙方盤中股價差距不到2個百分點。

王品今年股價來勢洶洶，年初以來漲幅已超過4成。王品曾是觀光類股股王，股價最高峰曾站上500元大關，而去年3月間，受到疫情的衝擊，股價最低曾跌破50元，來到49.5元，寫下歷史新低價。不過，短短1年的時間，股價不僅重返百元，並一路逼近200元大關。王品今年內部的目標是「超越顛峰、重返榮耀」，目前看來，股價已在預做暖身。

王品今年以來布局積極，大陸開出了主打四川麻辣鍋的「西川霸牛」及和牛火鍋吃到飽品牌「和牛涮」等新品牌，台灣市場上的燒肉吃到飽品牌「肉次方燒肉放題」，也將在3月15日試營運。除此之外，大陸的王品牛排也在中國第一高樓開出旗艦店，插旗「上海中心」的53樓，不僅有雲端的陸家嘴景緻可佐美酒，還搭配美國PRIME級的Porterhouse T 骨牛排，客單價約人民幣550元。

餐飲股后豆府即便去年在疫情之下，仍逆勢繳出賺一個股本的佳績。豆府去年營收18.06億，年增29.43 %，稅後純益2.31億元，年增77.43 %，每股純益 ( EPS ) 10.29元，均創歷史新高。董事會並已通過每股配發9.0元現金股利，配發率達89.71%。

豆府今年1-2月營收3.50億元，年增25.74%，續創同期新高。公司表示，去年共有15家新展店，為集團業績注入強勁成長動能。展望今年，將持續以穩健步調進行展店，成長動能無虞。

王品 豆府

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