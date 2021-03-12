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金融股存股注意 永豐金總座：以銀行為主的金控機會現

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
由左起為永豐金證券總經理江偉源、永豐銀行總經理莊銘福、永豐金總經理朱士廷、財務長許如玫，共同出席永豐金控法說會。記者楊筱筠／攝
由左起為永豐金證券總經理江偉源、永豐銀行總經理莊銘福、永豐金總經理朱士廷、財務長許如玫，共同出席永豐金控法說會。記者楊筱筠／攝

疫苗問世、全球新冠疫情似有減緩跡象，有助銀行海外拓展，加以利率降息空間也不大、未來只有往上機會，讓金控總座按讚銀行業今年前景展望。永豐金控（2890）總經理朱士廷指出，去年擔心海外疫情影響海外公司，但疫情今年好轉中，認為「今年以銀行為主的金控機會是有」。

永豐銀總經理莊銘福解釋，銀行審慎樂觀原因，包括現在利率降息空間不大、未來只有往上機會，整體而言，利率走揚對銀行都是好事。

莊銘福說，去年年初疫情緊張，市場擔心企業現金撐不過，但企業以時間換取空間，應對計畫看起來已經出現，只要企業願意審視營運價值，整理非核心資產業務，觀察這段期間，台灣企業某程度已經願意反省，「對未來沒有那麼悲觀，下半年疫情過後會有機會」。

不過，台灣疫情影響雖偏小，國外企業還是大問號，美國聯準會（Fed）的寬鬆政策可能會看到更深的問題，但幸而台灣本身仍處於相對健全狀態，並預期3月央行理監事會議升息或降息機率並不大。

朱士廷指出，永豐金控今年的手續費收入為重中之重，其中證券資本市場活絡，其中永豐金證券2020年稅後純益28.2億元，較前一年度大幅成長48.0%，為歷年次高水準。其中受惠於大盤日均量增加及推出「豐存股」吸引觀望找買點的投資新血加入複委託行列，手續費淨收益創下歷史新高。

疫情 永豐金控 降息

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