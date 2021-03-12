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美股開高走高 台股漲61點開在16,241點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（12）日上漲61.99點，開盤指數開在16,241.55點，台積電（2330）漲約1%、國巨（2327）、聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）漲逾1%，帶動早盤指數漲逾百點，朝向16,300點進行靠攏。

美股方面，受惠ECB宣布將加速購債，且美國公債於再一次的標售中狀況穩健，加上拜登正式簽署1.9兆刺激案，提振市場投資信心轉強，國際原油與比特幣等商品同步走揚，在科技股領軍大漲下，道瓊與標普500指數收盤均創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲188點，或0.58%，收在32485點；標普500指數上漲40點，或1.04%，收在3939點；Nasdaq指數上漲329點，或2.52%，收在13398點；費半指數上漲117點，或4.09%，收在2997點。

統一投顧指出，昨（11）日台股在科技股反彈，傳產、金融類股續強，加上外資買超，推升指數重返「萬六」之上。展望後市，考量拜登總統簽署紓困法案，美國景氣復甦確立，加上下周FOMC將釋出持續寬鬆言論，美債殖利率可望拉回，先前造成美股劇烈震盪的不確定因素緩和，有利金融市場回穩，預期短期台股將在月線上下震盪，建議汰弱留強，留意具有業績題材及報價上揚的類股，採取低接擇優布局策略。

台股 美股

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