終止連五賣 外資買台股195億

上市櫃公司2月營收報喜訊與美國紓困案過關，在外資終止連五賣回補買超195億元，與台積電回神領漲電子反彈下，台股昨（11）日大漲267點，收復月線並站回所有均線與萬六關卡。

法人指出，2月26日的跳空缺口16,322點成後續多空指標，目前市場波動仍大，後市須觀察美股走勢、台積電除息前走勢與科技股能否續漲、鴻海是否領軍集團作帳等三大指標。

在美股電子盤走強下，台股昨天開小高後先由金控雙雄富邦金、國泰金點火，後由台積電、聯電、鴻海、台達電、國巨等電子權值股增添柴火，台積電收復600元整數關卡，大盤一度大漲304點至16,216點，惟中場後金融股出現獲利了結賣盤，加權指數漲幅收斂，終場上漲267點收16,179作收，成交量放大至3,300億元，站回月線16,066點。

從線型來看，反彈量增有利暫時化解短線破底危機，且KD指標在低檔轉為黃金交叉，有利短線反彈格局逐漸成形。

籌碼面來看，三大法人昨天同步站在買方，合計買超252億元，外資回頭買超195.1億元，但買超標的分散，買超第一、二名分別是新光金、國泰金，卻賣超富邦金。

在面板個股操作上，外資買超群創、彩晶，賣超友達；傳產股方面，買超中鋼、中鴻、長榮航等，賣超陽明、長榮、台苯、華夏、榮成等。

投信、自營商等內資法人昨天分別買超10.7億元、46.3億元，八大公股行庫則是趁機調節39.8億元，為後市儲備銀彈。

兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光、日盛投顧總經理鍾國忠表示，台股自年後高點16,579點至本波最低點15,636點，修正幅度達942點，昨天大盤帶量長紅收復月線，具有止跌回穩意味，後續將以回補2月26日跳空缺口16,322點為目標。

未來選股方向，陳奕光建議四方向，分別從殖利率選股，如金融、原物料；通膨漲價選股，如原物料、航運；後疫解封選股，搭配東京奧運題材，可留意自行車、高爾夫等；科技產業選股，則是面板、LED、記憶體、被動元件。

鍾國忠認為，可留意短線跌深的電子權值，及IC設計、塑化、金融、工具機、自行車、高殖利率股。