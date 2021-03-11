台指期夜盤震盪上揚，觸及16,233點後回落，法人指出，台股量價齊揚站上萬六關卡，目前台股下檔支撐呈現墊高，短線台股的拉回仍可偏多操作。

外資現貨買超195億元，期貨淨空單增加5,458口至27,138口。自營商選擇權淨部位，今日略以買買權和賣賣權作增量，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼為中性偏多格局，賣權 OI 大於買權 OI 之差距為4.2萬餘口，賣權 OI 增量積極大增，目前選擇權下檔支撐墊高。

法人指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月選中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面台股三角收斂後往上突破，目前在 3/5 低點頸線支撐位置不破下，短線台股呈現震盪偏多態勢。