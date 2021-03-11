「發發發」開獎！永豐新台股ETF 拿下代號888

永豐投信預計15日起募集「永豐美國科技」、「永豐中國科技50大」及「永豐台灣ESG永續優質」三檔ETF，除了將為科技股、ESG ETF添新兵外，該三檔拿下的「代號」也吸引關注。據了解，永豐投信11日拿到ETF的代號核准函，分別拿下「00886」、「00887」及深受各投信喜愛的「00888」，諧音「發發發」，永豐投信希望好兆頭，能讓下周啟動的募集更順利。

永豐投信這次募集的三檔ETF，雖然市面上都已經有類似產品，但還是有不少話題，吸引業界討論，如該美國科技股ETF，指數名稱有「breakthrough」，業界認為「破壞式創新」的特色很有話題性，另外是該三檔ETF，算來算去很有機會拿到「00888」這個代號，其他投信也相當「關切」。

「888」諧音「發發發」，字面上看來，就讓人油然而生一種很「旺」又討喜的感覺，從永豐投信籌備募集，其他投信就開始打聽，永豐會不會拿下「00888」。因為同個時間點，還有富邦投信將募集越南ETF，一開始大家也認為，富邦很有機會；而兩家投信也都認為，若能拿到「00888」非常有福氣。

不過富邦投信先拿到核准函，很快就確定沒有拿到「發發發」，其越南ETF的代號是「00885」，投信圈因此轉向討論永豐會不會拿下「發發發」，若是沒有的話，其他家還有機會藉此大打「績效發發發」的廣告宣傳。

一些投信甚至開玩笑說，「00888」應該開放競標，絕對能拍出很高的金額，而且證交所和投信公司都開心，何樂而不為？即使「00888」來不及，之後假如開放，也能擴大範圍讓大家競標「08888」、「88888」等「發發發鐵支」或「五連發」的代號，「旺來」的討喜度不亞於「發發發」。

永豐投信11日拿到核准函，「發發發」獎落誰家也正式揭曉，果然按照順序，該投信一連拿下「00886」、「00887」及「00888」。

而原本該投信就規劃，三個代號依序為美、陸、台股ETF，台股ETF恰好拿下「發發發」，碰上台股大反攻，市場多仍看好「護國神山」台積電（2330）領衝長線行情，且永豐的台股ETF是ESG ETF，ESG趨勢也備受國內外看好，看來也是個好兆頭。

當中，永豐投信補充，「00886」諧音「發發樂」，「00887」叫「發發趣」，也翻轉一些人可能會把「00886」視為有點不好的代號。該投信認為，能拿到「88」相關代號，都有「發發」好兆頭。

另一方面，業界還談到，「大家最不想拿的代號」，按順序排下去，有人最不想拿「00995」，覺得「救救我」實在不好聽，好像唱衰績效不好；也有人認為，「00978」也不好聽，諧音「就雞巴」。但因為現在還沒調整制度，證交所不會跳號，若是接近這些號碼，各投信只能祈禱不是自己拿到。