外資買超194億 買超新光金最高

台股今(11)日收復月線，以16,179.56點作收，三大法人齊買超，尤以外資買超194.43億元，終止連續5個交易日的賣超，單日買超最高個股為新光金（2888），買超46,822張，賣超冠軍則是友達（2409）。

台股今日開高走高，一度衝高至16,216.22點，台積電（2330）翻紅領軍，聯電（2303）收復5日線，大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等股齊漲，終場以16,179.56點作收，上漲267.89點；三大法人買超251.79億元，其中外資買超194.43億元，投信買超10.96億元，自營商買超（合計）46.38億元。

統計外資今日買超前十大依序是新光金、國泰金（2882）、中鋼（2002）、宏碁（2353）、群創（3481）、鴻海、國泰台灣5G+、開發金（2883）、中鴻（2014）、華邦電（2344）等；其中，金融股3檔，電子股4檔，傳產股2檔，都是鋼鐵股，另有1檔ETF；另外，彩晶（6116）、長榮航（2618）、兆豐金（2886）、寶成（9904）、精英（2331）、欣興（3037）等也是外資今日買超較多的個股。

外資買超新光金46,822張居冠，其次是買超國泰金30,390張居第二，買超第三大為中鋼，買超27,116張；鴻海獲外資買超15,585張。

外資今日賣超前十大個股依序是友達、和碩（4938）、期富邦VIX（00677U）、台中銀（2812）、台泥（1101）、永豐金（2890）、神達（3706）、 陽明（2609）、台苯（1310）、榮成（1909）等；賣超居多的個股中，電子股3檔，金融股2檔，傳產股4檔，包括水泥、航運、造紙、塑膠等，另有1檔ETF。

外資今日賣超友達18,843張，居賣超個股冠軍，其次是賣超和碩14,284張；權王台積電收紅，但外資仍是賣超1,238張，連九賣，合計賣超16萬364張。