誰說高股息漲不動！台股大反攻 這三檔ETF飆天價

台股11日絕地大反攻，台股掛牌ETF跟著飛漲，值得注意在多數資產還沒創新高，三檔高股息ETF竟然搶先「飆高音」，包括台股ETF的元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）以及陸股ETF的中信中國高股息（00882），11日收盤價全面創新猷，合計這三檔約40.4萬名的受益人都賺錢。

0056、元大台灣高息低波及中信中國高股息，雖然橫跨台、陸股兩大市場，但共同特色都有2月底來的修正，跌幅並不大，反彈能跟漲，表現因此勝出。法人分析，台股將進入股東會、除權息旺季，表現不錯的高股息ETF，依舊能夠留意。

對此元大投信ETF投資團隊指出，0056、元大台灣高息低波領先創新高，主要是兩檔ETF成分股的產業分散，因而近期大盤輪動，有較佳的抗震力，上漲時又不落後。

例如0056的電子股比例看來很高，但橫跨的次產業多達七個，加上非電子股，共投資14個次產業；元大台灣高息低波則在指數設計上，就訴求成分股股本和次產業分散，因此既有買到鴻海（2317）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等大型股，還買了14檔股本低於百億元的中小型股，在這波輪動趨勢都很吃香。

至於陸股類的中信中國高股息，主要投資港股掛牌的中國高息股，近期陸股波段修正，10日盤中更出現異常的巨大跌幅，連國家隊都進場護盤，但中信中國高股息「傷勢」微乎其微，終場收漲0.1%，11日陸股大漲時，該ETF也沒少漲、漲幅達1.39%，創新高，均線架構比多數陸股ETF來得強勢很多。

台股11日絕地大反攻，科技、金融股比重高的ETF表現最搶鏡，一些海外型ETF也強勢大漲，但能夠創新高的ETF卻出乎意料，竟有三檔高股息ETF，其他還有元大S&P 500（00646）、富邦印度（00652）、國泰美國道瓊（00668）、國泰美國道瓊+U（00668K）及富邦歐洲（00709）等五檔也飆出新高價。

基金業者分析，上述有兩檔台股高股息的ETF領先創新高，一定程度也反應高殖利率行情啟動，特別是這波科技股帶頭修正，凸顯低基期、高股息股票的投資價值，適逢上市櫃公司財報密集發布，有基本面的低估股會被市場看見。