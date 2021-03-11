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景氣看多 投信法人建議這些類股

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
展望全球經濟前景一片欣欣向榮，透露出近期股市拉回為漲多回檔，投信法人建議可參考這些類股。 本報系資料庫
展望全球經濟前景一片欣欣向榮，透露出近期股市拉回為漲多回檔，投信法人建議可參考這些類股。 本報系資料庫

近期全球金融市場大震盪，不過，展望全球經濟前景一片欣欣向榮，透露出近期股市拉回為漲多回檔，未來待經濟加速，股市將重返漲升軌道。保德信投信指出，經濟合作暨發展組織（OECD）最新公布的報告，受惠於疫苗施打與各國大舉加碼振興經濟政策，全球今年整體GDP成長率有望達5.6%水準，較前次預期上修1.4個百分點。

保德信投信表示，若以單一國家來看，這次展望數據調升百分點最多的國家為印度，從前期7.9%大幅上升4.7個百分點至12.6%，美國則由3.2%調升3.3個百分點至6.5%，看好度也明顯優於去年底的預期。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，在全球央行相繼推出紓困案提振經濟，以及疫苗陸續於各國施打等兩大利多，讓OECD對於今年全球經濟前景更為樂觀，景氣正式進入初升段。根據過往經驗，此時的景氣循環類股表現多優於防禦型股，加上疫情有望於年中受到控制，這波市場修正完畢後，與景氣高度連動的非必須消費、新消費趨勢股如汽車零組件、網購龍頭廠商、耐用消費品與服飾、旅遊服務、社群媒體、遊戲、數位支付等，有望率先受惠。

楊博翔說，看好美國景氣回暖，美國零售業巨擘沃爾瑪宣布，未來10年將投資3500億美元在美國國內的產品製造及組裝，並提高美國國內廠商的原物料與商品採購量，初估可創造超過75萬個全新工作機會，不僅大幅挹注美國消費市場，對於美國就業市場也有正面幫助。

另外，隨著疫情與經濟好轉，有利於提振民眾消費意願，楊博翔分析，防疫限制促使全球主要經濟體，包括美國、中國、英國、日本以及歐元區等家庭總儲蓄金額高達2.9兆美元，預期隨著疫苗接種率加速，以及逐漸解禁的疫情限制，將推升長期受抑的消費力道回升，各國消費動能將成為龐大儲蓄的引流出口。

楊博翔建議，有鑑於未來景氣看多，投資人應逢市場低檔時分批布局，並聚焦新消費趨勢股，特別是疫情期間企業加速雲端化的消費新型態轉型契機，以及景氣連動度較高的循環性消費產業、媒體娛樂與區域型網購龍頭業者，尤其看好結合電商題材的新興社群媒體與遊戲業者，以及即將自疫情谷底翻揚的旅遊服務產業與數位支付科技業。

OECD全球GDP預測。圖／保德信投信提供
OECD全球GDP預測。圖／保德信投信提供

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