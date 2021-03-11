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台股重上萬六收漲267.89點 三大法人買超251.79億
台股今（11）日開高走高，在電子股回神、傳產股續揚下，一度衝高至16,216.22點，台積電（2330）翻紅領軍，聯電（2303）收復5日線，大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等股齊漲，指數收復月線，終場以16,179.56點作收，上漲267.89點，成交量3,269.17億元；三大法人買超251.79億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超194.43億元，投信買超10.96億元，自營商買超（合計）46.38億元，其中自營商（自行買賣）買超30.19億元，自營商（避險）買超16.19億元。
台股今日以15,947.21點開盤，台積電開低走高盤中翻紅，以609元作收，上漲12元，聯電收48.65元，股王大立光收3,480元，鴻海收117元，聯發科收888元，被動元件國巨（2327）、華新科（2492）也是上漲攻勢，傳產股紡織、機電、塑膠、化學生技、百貨等類股漲幅都超過1%，大盤收在16,179.56點，漲幅1.68%。
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