提升透明度 10家KY公司將辦財務業務說明會

美國科技股跌深出現全面強彈，方舟創新的女股神伍德認為破壞性的創新，是驅動未來世界的主要力量，看好這一波科技股回檔後，美國科技股的牛市會更加強勁，但目前費半及那斯達克仍尚未站回季線之上，其實還不安全，也大大影響到台股的投資風向。

2021-03-11 15:07