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提升透明度 10家KY公司將辦財務業務說明會
為提升KY公司透明度，臺灣證券交易所預計3月24日、30日，以及4月7、8、9日舉辦第一上市公司財務業務說明會，由麗豐-KY（4137）等10家公司出席代表親自對外說明營運績效與未來展望。
證交所表示，2020年KY公司整體營收雖受疫情影響而出現衰退，但部分公司仍表現穩健，希望藉由本次財務業務說明會，各公司就經營方向、目標與願景及財務業務管理重點等面向，充分說明財務業務狀況及投資人關心議題，與投資機構聯繫交流。
各場次資訊如下：3月24日：麗豐-KY、基士德-KY、永冠-KY。3月30日：慧洋-KY、三能-KY。4月7日：客思達-KY、力達-KY。4月8日：茂林-KY。4月9日：捷敏-KY、康控-KY。
證交所表示，第一上市公司財務業務說明會將邀請國內三大法人、四大基金暨一般法人及證券商人員參加，並開放媒體採訪，報名請至證交所網站首頁頁面「關於證交所-新聞資訊-活動訊息」頁籤完成線上報名，另投資大眾可透過證交所網站同步收看「第一上市公司財務業務說明會」實況，了解相關公司及其產業之發展情形，收看網址為http://webpro.twse.com.tw/。
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