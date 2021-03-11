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台股收復月線 大漲267點收16,179點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 記者蘇健忠╱攝影
台股示意圖。 記者蘇健忠╱攝影

美股期貨盤走揚，帶動亞股群起反彈，台股今（11）日在護國神山台積電（2330）帶動下，指數開高走高，一度大漲305點來到16,216點，終場上漲267.89點，收在16,179.56點，收復月線關卡，站回所有均線之上，成交量達3,269.17億元。

盤面上，資金轉向電子族群，使食品、水泥、觀光、造紙指數在盤下震盪；電子權值股啟動反彈走勢，台積電上漲12元，站回600元及短期均線，收在609元、聯電（2303）則漲逾4.5%、聯發科（2454）也漲逾2.7%，帶動IC設計族群包含：愛普（6531）、世芯-KY（3661）、敦泰（3545）等攻上漲停板。

展望後市，第一金投顧董事長陳奕光認為，台股從高點16,579點跌到15,636點，跌點達943點，強勢反彈0.618倍來到16,216時遇到壓力，持續關注明（12）日走勢，若能突破16,200壓力關卡，台股將走回升行情，現階段且戰且走。外資持續偏空操作，對指數造成一定壓力，短線看16,333點至15,900點，由於空間不大，操作難度增加，建議指數擺旁邊，選股放中間，傳產族群仍優先布局。

台積電 台股

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