蘋果大砍單、被踢出PS5供應鏈 外資下修和碩喊「中立」

摩根大通先前看好和碩（4938）搶攻電動車商機，一度將目標價上修到88元高點，但今（11）日報告風向大翻轉，認為和碩前二月營收不振，來自蘋果iPhone砍單高於預期，另外受中國競爭加劇，和碩也可能被剔除PS5供應鏈；評價下修到「中立」，目標價僅66元。

摩根大通最新報告出現多個「反轉」，和先前不斷看好的積極態度大相逕庭。其他對和碩持保守看法，還有如摩根士丹利、麥格理證券等，在這波上修循環中，都持續喊出「中立」，摩根士丹利目標價更下探65元。

消息衝擊和碩今逆大盤走弱，台股飆漲200多點，和碩卻帶量挫近3%，摜破季線72.66元。

摩根大通指出，過去幾個月調查顯示，低階iPhone 12銷售不比高階，不久前，該券商也將上半年iPhone 12 mini的出貨下修到1,100萬支，且第2季起不再生產。未料和碩營運已經出現極大衝擊，前二月營收相較市場第1季財測的達成比率僅42%。

摩根大通表示，和碩為此可能評估在第2季提高舊機的生產比重，但增量應難以補足iPhone 12 mini的缺口。

在此同時，摩根大通也下修和碩第1季NB出貨，除了顧慮零組件缺貨衝擊擴大，也反映整併鎧勝（5264）的負面影響，並提到鎧勝對於獲利稀釋的衝擊可能更大；另外是中國供應商崛起，和碩極可能被踢出PS5供應鏈。

摩根大通對和碩2020-2022年每股純益（EPS）預測調整為8元、5.6元、6.8元，可以發現今年有大幅衰退。該券商補充，和碩前波大漲已充分反映電動車利多，接下來要反應不如預期的獲利動能。