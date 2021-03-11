日月光整併效益大 大摩升目標價至123元

摩根士丹利近期和日月光投控（3711）進行營運訪調，日月光管理層預估，和矽品整併的綜效將逐步顯現，且伴隨雙方資源整合，進一步鞏固其龍頭的競爭力，不僅後端晶圓業務的長線毛利率上探27%，也可望在上升循環享有更大效益；摩根士丹利看好日月光獲利連年攻頂，目標價升上123元。

摩根士丹利報告中，彙整與日月光訪談的三大重點，一是管理層看好整併綜效顯現，客戶依賴度提高、研發更有效率、資本支出投入效果佳、自動化比重提升、以及議價能力擴大，可望推動集團今年營益率增加1.5-2個百分點。

其次拜集團有效整合，日月光認為，其高度自動化的生產流程和技術競爭力，若競爭對手沒有十年以上的發展經驗，更加難以超越其技術地位。特別在後端晶圓方面，日月光設定長線毛利率的目標高達27%。

三是日月光整併後，營收和研發規模都比第二大封測廠高出三倍，其龍頭地位更加鞏固，也更有利於上升循環享有更多效益，相對地，若進入下修循環，集團更有彈性應對挑戰，客戶結構不致大幅鬆動。

摩根士丹利原先對日月光今、明年每股純益（EPS）預測7元、8元，現拉升到8元和9元，2023年更挑戰10元，顯示集團營運將不斷創紀錄。