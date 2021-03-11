美銀初評旺宏 目標價喊上55元新高

美銀證券看好記憶體景氣，繼先前上修南亞科、群聯目標價，新報告進一步納入旺宏（2337）為追蹤標的，預期大數據發展推動NOR需求飛快成長，旺宏2021-2023年營收複合成長上看10%，首次評級「買進」，目標價喊上55元。

美銀目標價一舉超越摩根士丹利對旺宏喊的52元，成為對旺宏股價預測最樂觀的外資。另摩根大通今天更新DRAM大廠南亞科（2408）營運動態，也重申「優於大盤」評級，目標價115元。

美銀表示，NOR產業經歷2005-2015年的十年低谷，2016年起供需狀況改善，主要來自大數據等資料傳輸的應用大幅成長，NOR快速讀取、恰如其分的規格以及持續時間都能滿足傳輸需要。數據應用只會愈來愈多，有利旺宏的營運躍進。

美銀預估，2021-2023年NOR位元出貨將大幅成長6-10%，換算旺宏營收複合成長率可達10%，毛利率預期重返高峰的35-40%。加速毛利率成長除了NOR行情更加樂觀，旺宏車電、自動化產品比重預估提高，更具備獲利能力的產品組合也增添助力，同期旺宏預估派發的股息穩於1.6元至2.5元，股息殖利率達3-4%。

從競爭態勢來看，美銀指出，全球多數的NOR生產都來自台灣供應鏈，美國供應商產能逐步減少，中國則還沒有足以威脅台廠的競爭力，因此未來數年，整體供需會更加平衡，支持台廠不斷成長。

美銀對旺宏2021-2023年每股純益（EPS）預估3.4元、4.3元、5.3元，認為以可觀的成長動能，旺宏目前股淨比還不到2倍，實在很便宜，力薦逢低加碼。