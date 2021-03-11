生技股王爭霸再起 長聖、晶碩貼身肉搏、雙雙攻上漲停

生技股上演股王爭霸戰，專注細胞精準醫療的長聖（6712）和隱形眼鏡的晶碩（6491）股價貼身肉搏，今（11）日在股價競逐下，雙雙攻上漲停，且股價連袂創下歷史新高。其中，長聖漲停價來到357.5元，股價數度在漲停價位開開關關，晶碩攻上漲停後成功鎖住，股價來到350.5元，緊追在長聖之後。

受到生技股王、股后雙雙攻頂帶動，高價生技股全面抬頭，精華（1565）盤中直逼300元關卡，一度來到299.5元，漲幅逾3%，創下三個月新高價，另外，達亞（6762）、合一（4743）、大學光（3218）等股價在250元之上的高價生技股，盤中也全面勁揚。

長聖是今年初上櫃的新股，挾著臍帶間質幹細胞UMSC01國際授權題材，股價一路衝高，當初掛牌價為138元，掛牌才兩個月的時間，不僅股價翻了一倍，漲幅159%，更直接拿下生技股王寶座，堪稱最強新股。

晶碩去年每股純益10.22元，年增34%，董事會日前並已通過每股配發5元股息，創歷年最佳紀錄，較前一年度倍增，此外，公司今年1-2月營收表現強勁，累計1-2月營收7.21億元，年增52.64%。同屬隱形眼鏡的金可-KY（8406）昨日亦公告去年財報，去年歸屬於母公司業主淨利9.94億元，每股盈餘10.24元，較前一年衰退21%。金可-KY董事會並通過每股將配發6元股息，優於過去兩年水準。