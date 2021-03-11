加權指數往16,200點挺進 蔡鎮村：聚焦三大觀盤重點

雖然台積電（2330）ADR下挫，台積電開盤小跌之後快速回穩，在國巨通知晶片電阻及MLCC調漲效應之下，引領台股開高起高，早盤電子零組件類股指數漲幅最高，僅觀光類股指數下跌，VIX大幅小滑，加權指數往16,200點挺進。展望後市，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，留意法說會等三大觀盤重點。

由於美國最新經濟數據2月CPI年增率僅符合預期，緩解通膨憂慮，再者眾院通過拜登的1.9兆美元新紓困案，預訂於本周五總統簽署生效，引領道瓊指數終場收紅逾460點，刷上新高紀錄。

而昨（10）日為2月營收公告結束，233檔主要ETF成分股當中，月增有45家，年增有165家，營收也創歷年同期新高。本周外資賣超金額有緩和現象，且台積電將於3月17日除息，除息前四個交易日暫停融券交易，又可以減少了融券（有條件現股當沖）衝擊，由零股交易活躍之下，有吸引小資族參與除息的跡象。

蔡鎮村表示，年報將於本月底前公告，近期觀察重點有三：第一、公司密集法說會，是否提出樂觀的營運展望；第二、16,200點之上大量套牢區是否快速消化；第三、外資是否降低賣超或反手買回高本益比的高權值股。