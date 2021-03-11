漲價消息頻傳 被動元件族群早盤全面勁揚

近期被動元件漲價消息頻傳，先是由日系國際大廠發動漲價，近期則是台廠陸續跟進，各種被動元件均傳出國巨（2327）、華新科（2492）等國內二大被動元件集團向客戶發出漲價通知的消息，今（11）日受到產品價格上漲，被動元件廠第1季營運樂觀的消息激勵，早盤被動元件股呈現全面上漲的強勁表現。

較早出現漲價動作的是被動元件中的通訊關鍵零組件低溫共燒陶瓷元件（LTCC），去年底就出現供不應求情況，今年初以來被動元件大廠華新科旗下LTCC訂單同步塞爆，在手訂單能見度逾五個月，先前華新科的LTCC已漲價2次，業界傳出，可能啟動第3次漲價。

此外，晶片電阻今年以來也是需求強勁，產品價格也呈現強勁漲勢，先前先是由旺詮、國巨發動漲價，之後，華新科也漲價跟進，今年以來晶片電阻調漲10～15％，由於各廠的成品庫存已經全面清空，第2季價格仍可望持續上漲。

近日再傳出國巨對客戶端發出漲價通知，晶片電阻、MLCC預計調漲10%至20%，新價格將於4月1日生效，市場法人表示，由於下游的需求確實相當強勁，且目前幾乎所有電子產業供應鏈都受到原物料上漲的壓力，因此，業者反應，目前已很明顯是賣方市場，客戶只要能拿到貨，對產品價格上漲的接受度相當高，而受益於報價環境趨於正向，法人預估，國巨首季獲利可望挑戰一個股本。

受到產業面正向，將帶動多數被動元件廠今年第1季營運相當樂觀的消息，今日被動元件股呈現全面上漲，其中，2大被動元件廠國巨及華新科早盤分別大漲6%及9%，其中，包括奇力新（2456）、凱美（2375）、信昌電（6173）、佳邦（6284）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）及日電貿（3090），早盤股價漲也都在4%至7%之間，類股漲勢相當強勁。