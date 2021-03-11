台積電2月營收創同期新高 盤中股價翻紅站上605元

台積電（2330）2月合併營收首度突破千億元，寫下歷年同期新高，但仍是持續遭外資賣超中，統計已連八賣，加上ADR周三收跌2.19%，今（11）日以596元下跌1元開出，盤中翻紅拉升至605元，市值增至15兆6,878億元。

台積電2月合併營收合併營收1,065.34億元，月減15.9%，年增14.1%；累計今年前2月合併營收2,332.83億元，年增18.4%，單月及累計今年營收都創下歷年同期新高。

台積電在1月中旬的法說會釋出今年第1季的展望目標，預估今年第1季合併營收127~130億美元，若以新台幣27.95 元兌1 美元匯率假設，新台幣營收約3,549.65~3,633.5億元；首季毛利率預計介於50.5~52.5%之間；營業利益率預計介於39.5~41.5%之間；今年資本支將介於250~280億美元。

根據財測目標，法人看好台積電首季營收可望順利達標，且創單季營收新高；台積電基本面表現仍讓市場驚豔，不過，外資賣超仍在持續，統計已連續8個交易日賣超，合計賣超15萬9,126張。

台積電ADR周三收跌2.19%，以113.83美元作收，台積電早盤以596元開低，一度下滑至595元，早盤買盤進場下拉升股價翻紅，一度衝上605元，上漲8元。