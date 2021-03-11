台股續彈 漲35點開在15,947點
台股反彈，今（11）日開盤上漲35.54點，指數開在15,947.21點，台積電（2330）在平盤附近震盪，聯發科（2454）、鴻海（2317）領漲，富邦金（2881）及國泰金（2882）助攻，帶動加權指數早盤站上「萬六」關卡。
昨日美股走勢再次分歧，四大指數收盤漲跌互見。由於美國2月核心CPI不如預期，緩解市場通膨疑慮，且眾議院通過1.9兆紓困案，預計拜登12日將簽署，激勵航空、銀行、汽車等表現強勢，帶動道瓊指數創下歷史新高，小型股羅素2000距離新高也僅一步之遙，不過，科技股開高後回落。
終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數上漲464點，或1.46%，收在32297點；標普500指數上漲23點，或0.6%，收在3898點；Nasdaq指數下跌5點，或0.04%，收在13068點；費半指數下跌52點，或1.8%，收在2879點。
展望後市，群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，後市來看，在市場資金仍持續寬鬆、景氣復甦趨勢不變之下，預期全球經濟活動可望於1-2個季度內步入正軌，產業面來說國際科技大廠不論財報結果或營運展望均正面，可望持續推升國內外電子族群續強，因此在基本面、資金面及題材面的支持下，台股表現仍不看淡。
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