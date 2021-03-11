景氣換檔、通膨回溫 富蘭克林：3R策略攻守兼備

2021年開紅盤以來全球風險性資產先漲後跌，受到商品價格走揚帶動通膨預期，加上美國將推出1.9兆美元財政刺激政策，美國十年期公債殖利率急速反彈至一年高點，引發全球股債齊跌，今年來多數債市收黑，以新興美元債下跌5.88%表現最差，全球股市自2月中高點後回落約3%，但盤面主流類股強弱易位，先前漲多的科技及耐久財類股拉回逾7%，能源股及金融股上漲超過4%，累計今年以來全球股市及新興股市仍上漲2%以上，美元指數反彈2.25%，實質利率走揚壓抑金價跌9%至1,716美元，布蘭特油價大漲三成至67美元。

富蘭克林證券投顧表示，由於去年上半年是疫情對全球經濟衝擊最嚴峻的時刻，在低基期效應、疫苗施打讓各國經濟活動陸續解封、以及美國1.9兆美元財政刺激政策效果提振下，今年第二季全球景氣、企業獲利及通膨將迎來強勁反彈，但若扣除一次性因素，來自終端需求與勞動力缺口引發的通膨壓力尚屬溫和，且聯準會也多次表示就業與經濟要出現進一步實質進展仍需一段時間，預期暫時性通膨上揚並不會改變主要央行的寬鬆政策，景氣基本面的回升將抵銷通膨及利率走揚的擔憂，風險性資產漲多修正無礙中長線多頭格局。

富蘭克林證券投顧認為，迎向第二季景氣換檔、通膨回溫及利率看升的投資環境，股優於債的趨勢不變，但全球金融市場波動加大將成常態，且資金在不同產業與區域間輪動速度加快。為了避免陷入抓龜走鱉、追高殺低的遺憾，第二季建議採取『3R』多元布局策略，包括掌握通貨再膨脹題材(Reflation)、以平衡型基金防禦利率走揚並降低股市波動風險(Reduce volatility)，以及逢震盪加碼趨勢變革題材(Revolution)，以美國及新興市場平衡型基金為核心，留意天然資源、生技、科技等產業型股票基金的操作機會，多元網羅後疫情時代的投資契機。

富蘭克林坦伯頓天然資源基金經理人費德里．弗朗表示，著眼過去幾年相關產業的資本支出有限，將限制未來的供給，而隨著疫苗施打普及與經濟活動重返常軌帶動需求回升，供需吃緊下將有利天然資源股票表現，現階段六成佈局於能源產業、側重在探勘生產、油田設備服務等上游公司，約三成佈局黃金、銅與礦業類股，多元網羅商品行情。因應拜登政府未來將抑制傳統能源開採、推動替代能源以減少碳排放的政策方向，我們認為太過激進的政策將損及就業及能源安全，預期政策將採漸進式推展，短期至中期對傳統能源產業的影響可控，而許多能源生產商也提前部署，大幅增加聯邦鑽井許可證的存量，這些許可證讓開採活動得以維持三年或更長時間。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明認為，美國高收益債市的違約率已自高點緩步下滑，雖然近期殖利率彈升讓高收益債的利差自動收窄，預期聯準會將維持低利寬鬆政策，高收益債獲利及負債比重趨穩，加上許多次產業屬於循環及能源原物料題材，將受惠於經濟重啟與通膨升溫環境。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，預期成熟經濟體將持續推動刺激政策，包括貨幣和財政政策，提供市場充足流動性，而經濟好轉的預期也反映於美債殖利率走揚的表現，增添固定資產的操作難度，現階段採取股優於債的策略，看好2020年表現落後的類股有望在2021年轉強，我們認為能源與金融類股相較科技股更具有評價面的吸引力，但看好科技和醫療產業的股利有望增加，債券配置則出清美國公債、調降評價面趨於合理的投資級債，精選高收益債的投資機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦‧賽加爾認為，看好新興市場科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較好的獲利成長動能，著眼整體新興市場相對美股評價卻仍有三成折價水準，有望吸引中長線資金回流。本基金採取股債靈活配置策略，股票側重於中國、南韓、台灣、印度等較具競爭力的亞洲國家，並以擁有領先技術的科技產業與享有人口優勢內需題材的消費產業為主，同時搭配較高殖利率水準的當地政府債市佈局。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，疫苗施打並不意謂生技醫療產業的投資行情將隨著疫情緩解而結束，疫情讓各國體認到生技醫療產業的重要性，唯有透過公私部門合作並持續重視生技醫療產業研發創新方能應對下一次潛在危機。根據統計，美國食品藥物管理局(FDA) 2020年核准上市的藥物達53種，僅次於2018 年創紀錄的59種，顯示即使面臨疫情衝擊，新藥研發利多依舊充沛，而今年以來生技醫療產業併購利多頻傳，包括Jazz Pharma以72億美元收購大麻素藥物龍頭GW製藥、美國基因以20億美元併購Five Prime Therapeutics強化抗癌藥物產品線等，凸顯生技醫療產業龐大的創新能量及併購商機，其中我們格外看好基因療法、基因編輯、免疫腫瘤、精準腫瘤及罕見疾病領域。

富蘭克林華美AI新科技基金*經理人黃壬信表示，近期美國科技股漲多拉回無礙中長線多頭趨勢，著眼5G、AI、自動化、雲端物聯網等技術成熟並商用化，包括衛星物聯網、智慧交通及精準醫療領域結合AI應用是未來十年大趨勢，具備研發及創新能力的科技公司將脫穎而出，近期股價修正提供主動式經理人擇優布局良機。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加認為，亞洲投資題材充沛，中國經濟持續受惠於創新與數位轉型帶動，結合國內消費蓬勃發展與市場整合，創造眾多具投資機會的優質企業，台灣與南韓則是科技硬體結構性成長與全球供應鏈多元化的受益者，印度擁有年輕的人口結構優勢，全球供應鏈多樣化等利多，將支撐新興亞洲股市長線投資前景。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁‧布盧門表示，氣候變遷議題是未來數年甚至十年以上的長期趨勢，除了替代能源等提供氣候變遷解決方案的公司之外，我們也納入運用科學方式設定減碳目標等位於轉型期的公司，以及碳排放較低的公司，並堅守價值選股紀律控管投資組合下檔風險，穩健參與ESG及氣候變遷長線商機。