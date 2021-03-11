上市櫃最旺2月 總營收2.6兆 年增逾27％

不畏農曆春節長假工作天數減少，上市櫃公司2月營收表現超亮麗，以2.66兆元刷新史上最佳2月紀錄，雖然月減逾19%，但較去年同期增加27.4%，優於市場預期。前二月營收合計達5.94兆元，年增25.8%，亦為同期新高。

法人看好，3月營收仍值得期待，上半年將一路旺；後市可持續觀察具有5G、AI等相關商機的供應鏈，預期該領域將續有技轉利多，有效挹注個股基本面

進一步檢視各公司營收，帶動上市櫃公司2月總營收較去年同期大幅成長的四大推手，是鴻海、台積電、廣達、仁寶等2月營收前四大的公司。

以族群來看，被動元件類股2月營收年增率高達71.8%，傲視各族群，主因國巨、凱美、興勤等單月營收均較去年同期翻倍成長。此外，網通、面板等兩大族群年增率也都超過五成，觸控、PC相關、IC設計、PCB、MOSFET等五族群年增率也都超過四成。

法人分析，上述產業2月營收大幅成長，主要受惠美國等主要國家央行實施寬鬆政策，又祭出財政措施緩解疫情帶來的經濟衝擊，帶動產業持續復甦，並搭上遠距辦公／教學帶來的商機，相關供應鏈進一步鞏固其關鍵地位，部分個股單月營收年、月成長幅度大幅提升，或甚至創下歷史新高。

根據統計，2月營收創新高的個股有16檔，優於去年同期的九家，主要分布在IC設計、遊戲、券商等族群。至於1、2月營收皆創新高的個股則有高技、聯詠、金麗科、鈊象、耕興、世芯-KY、長聖、勤凱等八檔，涵蓋被動元件、IC設計、遊戲、生技醫療、印刷電路板、設備檢測等產業。

兆豐國際投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清表示，從3月外銷訂單來看，上市櫃公司3月營收仍將有優異表現。從產業消息看來，上半年均將維持高檔。

至於個股方面，預期挾趨勢商機的科技股仍會是創高主力，而具有業績題材支撐的標的可望扮演大盤彈升時的行情要角，投資人可聚焦展望佳的標的，可於評價面低估時介入布局。