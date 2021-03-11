抗波動 瑞銀首選十強股

通膨疑慮增溫，美債殖利率反彈，引發台股大震盪，瑞銀證券昨（10）日出具報告指出，美債價格波動雖打亂科技股步調，但台灣企業動能遠優於預期，短線動盪無礙台股持續走升；假設美國聯準會（Fed）提前升息，企業獲利也足以支撐反彈，重申對台股年底基本、樂觀目標指數16,000點、17,020點，抗波動首選台積電等十大強股。

近期美債價格劇烈波動，國際投資人關切台股發展，瑞銀對此特別出具報告彙整問題並一一解答，強調對台灣科技股看好不變，同步看好景氣循環、高殖利率及有補漲潛力中小型股。推薦外資客戶優先布局台積電、大立光、鴻海、台達電、環球晶、台塑、中鋼、中信金、統一及富邦媒。

瑞銀表示，目前外資對台股最關切的三個問題，包括美債殖利率強勁反彈、Fed可能提早縮減購債規模，以及台股散戶踴躍進場，投資人顧慮這些因素可能改變台股上漲趨勢。

投資人關切美債、Fed，象徵流動性動能。目前瑞銀全球團隊評估，美國10年期公債殖利率反彈到1.5%後，中長線可能再靠攏1.8%；Fed最快提前在9月上調利率或縮減購債規模，將改變市場對資產評價看法。