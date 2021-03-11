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外資連五賣 投信連八買

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

美股勁揚，台股昨（10）日一度漲逾百點，但市場追價謹慎，外資連五賣逾1,000億元，衝擊大盤開高走低，所幸投信連八買，配合中實戶、公股行庫等內資穩盤，指數碎步向上，多方「以時間換取空間」，最後一盤擺尾拉升、收復15,900點。

法人指出，外資賣超連二天降至40億元以內，昨日又見期貨淨空單減少、台積電賣超張數減輕，是否對台股賣壓減輕值得關注，但在美股回穩前，外資對台股操作仍以風險規避為主。

美股周二全面上漲，費半暴漲逾6%，晶圓雙雄ADR同步回神，台股昨天早盤一度企圖反攻「萬六」，最高漲132點至15,986點，但台積電600元得而復失，指數反壓沉重，傳產及部分電子股仍獲資金點火，最後一盤在台積電獲7,229張成交買單將股價由跌1元拉升為漲2元收597元，連手金控帶動指數拉尾盤40點，終場漲58點收15,911點，成交量縮減至牛年以來最低2,634億元。

觀察權值股表現，台積電遭月線反壓上攻無力，昨天在平盤遊走；鴻海受惠蘋果iPhone 12將在印度生產，表現強勢，站穩所有均線；聯發科拉回重挫超過2%，往季線靠攏；非電族群如台塑、南亞撐盤，漲幅達1%以上。

台積電 台股 美股

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