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半導體、漲價概念 有看頭

經濟日報 / 記者高瑜君／台北報導

上市櫃2月營收公告完成，不少指標性公司營運表現因工作天數減少而受到的影響甚微，甚至創下歷年最佳2月。法人認為，整體上市櫃公司2月營收表現不差，展望第1季營收表現，看好半導體、漲價概念等族群會有不錯表現。

第一金投顧董事長陳奕光看好台股基本面表現，今年相當有機會寫下五高紀錄：首季獲利、去年全年獲利、今年現金股息金額、今年全年獲利、明年現金股息金額。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，出口與營收有極大相關，財政部公布2月出口277.9億美元，是歷年同期最佳，且出口連寫下八紅紀錄，看好半導體、宅經濟、筆電相關、運動用品、紡織、證券、工具機等首季表現。

台新投顧副總經理黃文清認為，整體第1季可分為兩部分來觀察，非電族群受惠於報價上揚、經濟復甦等，帶動塑化、鋼鐵、造紙等類股有不錯表現。而電子族群上，面板、記憶體等在低基期利多下，帶動整體營運表現，此外，產業趨勢持續向好，半導體產業也表現不錯。半導體族群短線上雖然股價備受調節壓力，但基本面持續看好，相關訂單持續滿載且能見度高。以台積電（2330）來看，2月雖然月減15.9%，但年增率達14.1%，且創歷年同期新高。

半導體 營收 股息

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