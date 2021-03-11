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一高二低股 可攻可守

經濟日報 / 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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美股高檔震盪、外資賣多買少，台股在月線大關前游走。隨上市櫃公司公告2月營收，市場買盤焦點重回基本面，營收成長且本益比（PE）、股價淨值比（PB）偏低，法人近期又加碼的英業達（2356）、東鋼等個股，成聚焦點。

第一金投顧協理黃奕銓指出，台股短線震盪，基本面選股及資金管控變得格外重要，上市櫃公司2月營收公布後，法人圈也將從中尋找潛力股，其中，前二月業績成長、低PE、低PB 股，兼具進可攻、退可守的投資優勢。

根據統計，累計今年前二月營收年成長逾三成，PE與PB低於指標，法人在過去五個交易日買超逾5,000張的個股，計有英業達、東和鋼鐵、華夏、宏碁、仁寶、技嘉、台聚等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，觀察基本面，近期經濟合作暨發展組織（OECD）指出，受惠於新冠疫苗在部分國家加速施打與美國政府推出大型紓困法案，全球經濟前景轉趨樂觀，上修全球今明兩年經濟成長預測，由去年12月預估的4.2%與3.7%、上調至5.6%與4%，與1月國際貨幣基金（IMF）預估相近。台灣2月進出口統計表現也不錯，出口年增率已經連八紅，顯示基本面持續回溫，有利台股後市。

兆豐國際投顧認為，「漲時重勢、跌時重質」，隨上市櫃公司陸續公布2月營收，業績亮麗的個股有機會再獲法人買盤的擁抱，因歐美貨幣寬鬆政策未變，美最新一輪紓困案通過在望，加上全球經濟可望隨疫情趨緩而復甦下，台股經過拉回整理後，波段仍可望維持向上趨勢，逢低為布局業績成長股的時機。

營收 台股 個股

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