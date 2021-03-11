友達、中鋼、長榮 外資加碼

上市櫃公司2月營收昨（10）日出爐，受台股震盪影響，市場資金轉進傳產股及低價股，外資買超的成長股一反過去幾個月以電子股為大宗特色，轉向大型傳產股及低價電子股出頭，相關如友達（2409）、中鋼、長榮等，為2月營收成長且外資看好可持續加碼指標股。

統計2月營收年成長、近十日外資買超且15大外資券商看好推薦布局的業績成長股，包括面板大廠友達、鋼鐵龍頭中鋼、航運及塑化龍頭長榮、台塑、證券主體金控元大金、封測廠南茂、頎邦、PC代工廠廣達、PCB的健鼎，還有遠東新、GIS-KY、技嘉等。

友達近期獲外資加碼，摩根士丹利及瑞信證券在雙虎友達、群創發布業績後，雙雙更新看法。摩根士丹利認為，不論友達或群創，2月營收都高出預期，反映面板漲勢更旺；由於品牌拉貨力道增強、零組件缺貨持續限縮面板供給，以及廠商議價能力提高，此波漲勢預估延燒到下半年。

瑞信也表示，未來幾個月的面板漲勢可能加劇，近期大陸有面板廠新廠投產，但受限於晶片大缺貨，基板短缺也還沒緩解，面板供給的增加有限。摩根士丹利及瑞士信貸分別對友達重申22元、19.5元目標價。

瑞信同步看好，驅動晶片缺貨推動南茂獲利，南茂公布元月營收，就超出瑞信的財測並獲得上修，2月表現維持高檔。瑞信認為，南茂營運強勁，來自晶片缺貨帶動封測漲價擴大，產能利用率也大幅好轉，預估南茂第1季淡季不淡，毛利率較去年第4季逆勢成長，全年每股純益（EPS）提升到3.72元。

滙豐則表示，航運業缺櫃、缺工、塞港問題持續，全美零售聯合會預估，第1季美國貨櫃進口較去年同期成長26%，第2季成長18%，透露長榮1、2月營收跳升後，上半年營收也會達到歷史高峰。先前滙豐已上修長榮今明年獲利預測，高出市場預期6%，持續看好長榮挑戰52元目標價。