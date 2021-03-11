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三族群亮麗 衝出高成長

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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受惠於報價調漲、合併效應顯現、基期偏低等有利條件，被動元件、網通、面板等三大族群2月營收年增率表現最為突出，分別為71.8%、56.9%、53.8%，法人看好後市仍有好成績可期待。

2月適逢農曆年過年假期，工作天數偏少，但因居家上班等宅經濟商機持續火熱，加上5G、電動車等需求有增無減，電子次族群營收大多繳出不錯的成績單，尤其部分去年基期較低的產業，在量價齊揚下，年增率數字相當突出。

台新投顧統計，2月營收年增率最高的族群為被動元件，以71.8%遙遙領先其他產業，主要關鍵除國巨（2327）、華新科等大廠都有向外併購動作，擴增營收規模外，被動元件庫存偏低，帶動價格調漲也添增營運動能。

網通、面板產業單月年增率都超過50%以上，其中，網通受惠於5G相關需求建置需求持續回溫，以及去年基期偏低，至於面板則在遠距商機延燒，以及報價連月走揚下，展現強勁成長動能，以友達、群創來看，年增率分別達到44.7%、79.3%，至於彩晶也有135.2%。

展望未來，台新投顧副總經理黃文清認為，面板受到關鍵零組件持續吃緊影響，繼2月三大應用產品報價持續調漲外，3月漲勢可望與2月相當，整體第1季面板報價漲幅約15%至20%，估計面板雙虎單季獲利都有挑戰100億元實力，第2季報價預期仍有10%以上漲價空間。

被動元件方面，黃文清分析，5G基地台／手機、電動車、資料中心等應用需求量持續攀升，加上報價漲聲不斷，相關廠商3月營收均可望展現月增、年增的亮眼表現，加上評價不高，建議待股價止跌回穩後，適時切入布局。

面板 營收 被動元件

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