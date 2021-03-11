17檔業績躍進 法人押寶

2月營收昨（10）日全數揭曉，中壽（2823）、南亞科、中鴻、美利達、王品等「上市櫃17好漢」，無論月增率、年增率或今年前二月累計營收，均齊步向上攀升，且獲法人買單進駐，這些「營收躍進」族群已躍居機構法人資金押寶重心。

現階段正值台股上市櫃公司的營收密集公布期，在業績題材效應啟動下，企業因基本面變化，股價也將齊步調整，市場「汰弱擇強」的換股，將使得營收耀眼族群獲得市場買盤青睞。在營收成長之際，若能夠進一步配合法人的銀彈加持，可望吸引市場資金齊步進駐，成為機構法人季底作帳行情的主力部隊。

根據統計，台股上市櫃公司中計有17家，不但2月營收較上月與去年同期成長、今年前二個月營收也同步耀眼，且三大法人今年以來買超逾千張，電子分布在網通、半導體、光電、電子零組件等，傳產包括生技、自行車、鋼鐵、營建、觀光、電器電纜等。

分析2月營收月成長率，以夆典月增47%居冠，合機月增36.7%、友勁月增34.9%，名列第二、第三；另外，安普新、美利達、可寧衛、世芯-KY、茂迪、王品、揚博等，2 月營收月成長率也都超過一成，表現亮麗。

觀察2月營收的年成長幅度，以安普新年增496.1%最高，王品年增116.5%、合機年增107.2%；其他2月營收年成長逾一成的個股，還有點序、夆典、友勁、世芯-KY、美利達、晶華、揚博、可寧衛、茂迪、南亞科、台耀、金居、中壽等。

進一步統計今年以來的三大法人買超張數，以中壽買超11萬張最多，中鴻買超1.2萬張、南亞科買超5,144張；另外，茂迪、美利達、世芯-KY、合機、夆典、王品、安普新等，也各獲3,000張以上的法人買單進駐。

台新投顧副總經理黃文清表示，營收大幅成長的個股，近期股價走勢相對抗震強勢，這些有業績題材支撐的族群，在大盤震盪整理之際，走勢可望相對有撐，一旦台股後市持續向上彈升，這些業績股則會扮演盤面的多頭種子部隊。