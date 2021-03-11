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散裝族群 營運順風
散裝航運第1季雖為傳統淡季，但今年受惠南美穀物、印度需求回溫，部分貨櫃貨品外溢由散裝船舶運送，法人預期，第1季營運將是淡季不淡的好景況，預期裕民（2606）、新興、慧洋等散裝船公司受惠。
統計國際散裝航運市場目前運價以中小型船舶走勢較強勢、大船相對有壓，其中中小型船舶無論是BPI、BSI、BHSI指數都接近十年高，雖海岬型受季節性波動大，今年運價相對其他船型疲弱，但分析師表示，整體運價優於過去第1季平均水準，有利各散裝船公司營運表現。
國泰證期顧問處經理蔡明翰、日盛投顧分析師蕭森寶表示，近月中國糧食進口需求強勁，主要受惠中國養豬數量回升，帶動飼料需求，同時中國境內原物料價格上揚，價格遠高於進口價格，中國因而加大進口原物料需求，進一步推升中小型船舶運價走勢。
整體而言，隨著疫情解封、全球經濟逐漸恢復，加上第2季開始進入穀物運送旺季，有望持續帶動大宗原物料運送需求，並且支撐運價。
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