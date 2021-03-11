電動車概念股 大反攻

特斯拉獲買盤抄底，股價強彈19.6%，加上小鵬、蔚來、理想等三大中國電動車巨頭傳將赴港上市，激勵台股電動車族群昨（10）日展開反攻，聚鼎（6224）等多檔個股重登短期均線，吸引短多目光。

美債殖利率回軟，投資人進場逢低承接，美尖牙股FAAMG全面反彈，自高點下殺逾三成的特斯拉股價狂漲19.6%；在美掛牌的小鵬、蔚來、理想等三家電動車股同步上漲，除特斯拉效應，傳出最快可能今年中在港上市也是關鍵。

台股昨日因外資賣壓不重，拉出連二紅，資金回流部分電子股，其中電動車概念股走勢相對整齊，最強的匯鑽科、茂達收盤雙雙亮燈漲停，並領先創波段新高，聚鼎、強茂、高技、致伸、信邦等漲幅也都超過3%。

法人表示，今年將有多款電動車將上市，進入百家爭鳴時代，預估2020至2021年全球電動車銷量將分別成長30%、41%，達到287萬、404萬輛規模，滲透率各為3.7%、4.7%，看好著墨較深的相關汽車供應鏈。

聚鼎除原有保護元件出貨持續暢旺，去年收購的德商漢高集團散熱暨線路板事業，預計第2季交割，擴大投入電動車散熱領域，昨日帶量站回短期均線；高技因車電、半導體需求熱絡，2月營收逆勢締造新猷達2.58億元，單日漲4.8%收67元，盤堅趨勢不變。