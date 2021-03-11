就市論勢／半導體、蘋概 聚光

經濟日報 / 王源錦（第一金投信投資顧問部協理）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

美國科技股周二強勢反彈，包括那斯達克指數、費城半導體指數單日強漲3.6%、6.1%，激勵台股電子類股士氣，昨（10）日早盤大漲逾1%，帶動加權指數開高走高，雖然盤中多方追價意願不高，漲勢收斂，但終場仍上漲58點收15,911點。

從技術面觀察，昨日指數站回5日均線之上，日KD指標於低檔區間即將向上交叉，短線多方回籠。加上三大法人賣壓逐日縮小，尤其外資近兩日賣超縮減到30億元左右，修正壓力解除。在各中長期均線維持向上排列，中多格局未變，待短期震盪整理完成後，後續行情仍值得期待。

投資建議

大盤震盪，科技類股短期將橫盤整理，且類股輪動將更加快速頻繁，投資人不妨提高較具防禦特性的中下游零組件族群；中長期隨著全球景氣好轉，可關注具業績成長題材產業或族群，如半導體、5G網通、蘋概、雲端伺服器、汽車電子等。

半導體產業受惠AI、5G、電動車、物聯網等各項應用需求強勁，基本面強健。以AI晶片市場為例，預估未來五年年複合成長率高達33%，總規模將從去年50億美元成長到2025年的220億美元。

電動車平價化趨勢成長，全球各大車廠積極投入純電動車開發，讓電動車製造成本快速下跌，與燃油車銷售價格拉近，預估未來五年年複合成長率上看82%。

電動車 半導體

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