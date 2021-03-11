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2月當沖成交 占比衝34％

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所公布2月集中市場相關數據，由於「萬六」行情短線交易盛行，單月當沖成交值占比衝上34.0%，創下2014年元月6日開辦以來新高紀錄，平均每日當沖戶數則較元月最高峰略降至11.1萬戶。

證交所統計，2月集中市場成交量周轉率為10.3%，相較元月的16.1%，或是去年12月的19.9%高檔明顯降溫。

根據統計資料，2月當沖成交值占比攀高至34.0%，超越去年9月的33.8%，改寫新高紀錄，平均每日當沖戶數11.1萬戶，則較元月高峰值的12.4萬戶略降。

2月自然人成交值比重為61.5%，較上月的64.7%下滑，至於外資成交值比重由元月的25.8%上揚至28.7%；2月有交易戶數276萬戶，較元月的320.1戶縮減。

當沖 證交所

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