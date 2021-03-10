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台股收漲58.58點 三大法人賣超51.85億
台股今(10)日開高震盪，台積電（2330）止跌收紅，千金股矽力-KY（6415）強勢漲停，大盤指數一度拉升至15,986.07點，上漲133點，尾盤大單亮進權值股及金融股，再度拉升指數，終場收復5日線，以15,911.67點作收，上漲58.58點，成交量2,600.11億元；三大法人賣超51.85億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超38.19億元，投信買超8.18億元，自營商賣超（合計）21.83億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.37億元，自營商（避險）賣超18.46億元。
台股今日以15,921.45點開高，呈現量縮震盪整理表現，盤中漲幅收斂，一度回到15,857.32點，逼近平盤15,853點，尾盤大單敲進台積電、鴻海（2317）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等，拉抬指數上漲40點，終場大盤收在15,911.67點，漲幅0.37%。
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