台股收復5日均線 漲58點收15,911點

美股反彈，但美期電子盤不漲，連帶使亞洲主要股市呈現盤上震盪，台股今（10）日早盤一度反彈漲133點，來到15,986點，然攻高後短線解套壓力出籠，使指數呈現量縮震盪整理，好在尾盤大單敲進台積電（2330）、鴻海（2317）、國泰金（2882）以及富邦金（2881），拉抬指數40點，終場台股以上漲58.58點，收在15,911.67點，站上5日均線，成交量達2,600.11億元。

盤面上，電子股仍備受壓力，追價力道不足導致聯發科（2454）、聯電（2303）、大立光（3008）等紛紛開高走低，而權王台積電股價持續在600元關卡下整理，尾盤有買單敲進，帶動股價小漲2元，收在597元。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，目前市場處在回檔或整理的十字路口，觀望氣氛濃厚，使買盤沒有加碼意願，今日量縮反彈站上短期均線，展望後市，後續關注今晚美股能否續強、內資動向、類股輪動，能否有主流股出現以及成交量能表現，若能反彈出量有利於指數在月線附近盤堅。在操作上提醒投資人要留意，利多不漲、開高走低、弱勢領先大盤跌破年線關卡等股票。