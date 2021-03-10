黃天牧：年輕人買股最大風險是不知道自己在做什麼

金管會主委黃天牧今（10）日上午接受網路財經節目專訪，被問到對台股及年輕人買台股的看法。他說「投資人的最大風險是不知道自己在做什麼」，他認為選擇商品是很重要，但更重要要先懂得自己個性上的弱點，要能管理自己的性格。

黃天牧說「投資，不是知道什麼，就一定會做出滿意的投資」他說，塞蒙的有限理性決策(Bounded rationality decision)理論說到，「做決策時，你的個性性格，會決定未來投資的成敗。」黃天牧進一步解釋，投資不只是知道金融或股票知識，還要管理自己的性格，要眼觀四面、耳聽八方，更重要是知道自己的個性與性格，尤其要有紀律與耐性，因為這會影響投資時點進退場時間，這是2013年2013年諾貝爾經濟獎勞勃·席勒（Robert James Shiller）擅長的行為金融學與2017得主理察·塞勒(Richard Thaler)提出的行為經濟學中最重要的觀念。

他也說，金管會對年輕人的金融知識教育非常重視，他說美國有一個金融知識教育委員會，財政部長擔任領導人，他曾說那是一個可以實現美國夢的藍圖 。黃天牧說，他也希望透過金融知識教育的落實，讓台灣年輕人在台股實現他的台灣夢。管理每個人生階段的財富與知識，知識也會創造財富，金融知識應該是國民的基礎教育。

對新一年的期許，金管會主委黃天牧說，今年還在擺脫疫情的一年，金管會對台灣資本市與金融市場，有很多規畫，包括在韌性永續包容與科技創新上有很多不同計畫；希望今年資本市場能夠更平順發展，在金融市場上有更多授信，針對不同的包括有錢人、中產階段、年輕人或是弱勢族群或是身心障礙者也好，都能滿足大家的需求。

此外，台股有46%比重是外資，外資重視是財報透明、公司治理與永續金融，如何讓台灣資本市場往前走，不只吸引國人投資也吸引外資投資 ，今年證交所有創新板櫃買有戰略新板，金管會針對獲利門檻與資本需求儘量簡化，迎合整個產業發展的趨勢，希望二、三年後與國際資本市場並駕齊驅。

此外金管會推出「資本市場藍圖」計畫，黃天牧也談到他認為其中最重要是「永續」這一塊，他說這也是國際發展趨勢，ESG是環境社會治理 。他也透露櫃買中心將來打算設立「永續板」。 ESG商品也是去年最熱門的商品，標的也受投資人青睞，除了做投資外也做公益，對地球永續發展是有幫助的。

金管會除管上市櫃公司外，透過金融機構推動永續發展，金融機構有錢，投資授信透過議和方式，影響客戶同樣擁抱ESG。但永續與綠色各國不同，金管會今年跟環保署推動綠色金融的共識標準，要求揭露這些跟氣候相關資訊，就可以做比較，未來也會參考公司治理評鑑推出永續評鑑制度，讓台灣市場可以打造永續與綠色金融的基礎環境，目的是要打造財報透明即時且具備永續發展、公司治理的市場。