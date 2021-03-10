快訊

新冠肺炎境外+1 菲律賓籍20多歲男性移工帶病來台

BMW競速AUDI！導致華航副機師撞護欄身亡 男遭判4年徒刑

利多報喜!成衣雙雄勁揚 儒鴻盤中創5年高、聚陽漲逾6%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

國際品牌、電商通路訂單回流，成衣雙雄股價報喜。儒鴻（1476）昨（9）日法說會釋出利多，看好今年營運將創歷史新高，且沒有意外的話，可望一路走強到2015年，激勵儒鴻今（10）日股價大漲，盤中來到467.5元，漲幅逾4%，並一口氣來到2016年2月以來新高位置。帶動聚陽（1477）比價向上，在追價買盤推升下，來到219.5元，漲幅逾6%，創21個月新高。

儒鴻董事長洪鎮海昨在法說會上表示，「今年品牌商每一家都是看漲，目前拿到的品牌和通路訂單，通路保守了一點，但品牌是都有一定幅度的成長。」其中，又以Nike、UA今年訂單力道相當強勁，目前接單能見度已經看到10月。另外，Target、Cotsco是洪鎮海眼中的通路客戶優等生，兩家業者今年下單積極。

聚陽亦對後疫情時代的市場需求提出樂觀看法，指出客戶訂單回籠速度超乎預期。法人表示，聚陽今年營收亦可望有雙位數以上的成長，尤其春夏款訂單能見度已到第2季，客戶拉貨動能強勁，使公司產能處於滿載，將帶動生產效率。

聚陽 儒鴻

延伸閱讀

儒鴻法說報喜 股價登5年來新高

在泰山高中奪冠的背後！Nike做了這6件事讓HBL賽季更有意義

儒鴻營運旺旺旺！外資喊出600元天價

儒鴻打進平織市場 下波動能

相關新聞

台股收復5日均線 漲58點收15,911點

美股反彈，但美期電子盤不漲，連帶使亞洲主要股市呈現盤上震盪，台股今（10）日早盤一度反彈漲133點，來到15,986點，...

黃天牧：年輕人買股最大風險是不知道自己在做什麼

金管會主委黃天牧今（10）日上午接受網路財經節目專訪，被問到對台股及年輕人買台股的看法。他說「投資人的最大風險是不知道自...

台股反彈 認購權證增溫

台股今（10）日在美股激勵下反彈，盤中在再度站上15,900關卡，帶動盤中權證成交金額達21.23億元，占大盤成交金額比...

股東檢舉科風董座夫婦疑涉背信 籲證期局迅速調查

科風（3043）股東今（10）日前往證期局檢舉前董事長張峯豪、董事長楊淑艷夫婦涉嫌背信，呼籲證期局迅速調查，且凍結相關帳...

特斯拉急大漲 台股供應鏈早盤同上揚

全球電動車指標廠特斯拉前波連續下跌，也拖累台股供應鏈個股，不過，9日特斯拉在短線跌多之後，出現強勢反彈，收盤大漲近2成，...

晶圓雙雄齊彈 台積電601元開盤、上漲6元

晶圓代工雙雄台積電（2330）、聯電（2303）同遭外資連七賣，周二ADR都收漲，今（10）日早盤則是同步開高，台積電重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。