利多報喜!成衣雙雄勁揚 儒鴻盤中創5年高、聚陽漲逾6%

國際品牌、電商通路訂單回流，成衣雙雄股價報喜。儒鴻（1476）昨（9）日法說會釋出利多，看好今年營運將創歷史新高，且沒有意外的話，可望一路走強到2015年，激勵儒鴻今（10）日股價大漲，盤中來到467.5元，漲幅逾4%，並一口氣來到2016年2月以來新高位置。帶動聚陽（1477）比價向上，在追價買盤推升下，來到219.5元，漲幅逾6%，創21個月新高。

儒鴻董事長洪鎮海昨在法說會上表示，「今年品牌商每一家都是看漲，目前拿到的品牌和通路訂單，通路保守了一點，但品牌是都有一定幅度的成長。」其中，又以Nike、UA今年訂單力道相當強勁，目前接單能見度已經看到10月。另外，Target、Cotsco是洪鎮海眼中的通路客戶優等生，兩家業者今年下單積極。

聚陽亦對後疫情時代的市場需求提出樂觀看法，指出客戶訂單回籠速度超乎預期。法人表示，聚陽今年營收亦可望有雙位數以上的成長，尤其春夏款訂單能見度已到第2季，客戶拉貨動能強勁，使公司產能處於滿載，將帶動生產效率。