快訊

評／全民吃鳳梨治標不治本？產銷失衡與被忽略的糧食安全

全校只剩1系！蘭陽技術學院驚傳下學期停止招生 校董發公開信說明

台股反彈 認購權證增溫

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（10）日在美股激勵下反彈，盤中在再度站上15,900關卡，帶動盤中權證成交金額達21.23億元，占大盤成交金額比例為0.98%，而認購成交金額比例回溫，來到90%之上，達92.00%；而認售成交金額則降至10%以下，為8.00%。

由於護國神山台積電（2330）股價陷入多空拉鋸，午盤再度回到平盤震盪，而交投最熱絡的權證，為連結台積電的台積電元大08購18（084923）。進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電、加權指數、鴻海（2317）、長榮（2603）以及聯發科（2454）；而受惠於買盤追捧，鴻海、技嘉（2376）、元大台灣50（0050）、旺宏（2337）、南電（8046）、大田（8924）等午盤前成交金額已超越昨日全日總量。

展望台股後市，群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，在聯準會表示將持續維持低利環境下，其他主要央行也尚未有收緊資金的態度出現，資金行情仍可延續，惟類股輪動料更頻繁，在疫情可望逐漸趨緩下，預期全球經濟活動可望於1-2個季度內步入正軌，產業面來說國際科技大廠不論財報結果或營運展望均正面，可望持續推升國內外電子族群續強，特別是台股在諸多科技創新趨勢中都扮演供應鏈要角，因此台股後市仍有高點可期。

台積電 台股

延伸閱讀

特斯拉急大漲 台股供應鏈早盤同上揚

美科技股強彈 法人：台股可望回升

台積電期貨開盤上漲6元 台指期開盤漲155點

台積電ADR隨費半反彈2.2% 費半創11個月最大漲幅

相關新聞

股東檢舉科風董座夫婦疑涉背信 籲證期局迅速調查

科風（3043）股東今（10）日前往證期局檢舉前董事長張峯豪、董事長楊淑艷夫婦涉嫌背信，呼籲證期局迅速調查，且凍結相關帳...

特斯拉急大漲 台股供應鏈早盤同上揚

全球電動車指標廠特斯拉前波連續下跌，也拖累台股供應鏈個股，不過，9日特斯拉在短線跌多之後，出現強勢反彈，收盤大漲近2成，...

晶圓雙雄齊彈 台積電601元開盤、上漲6元

晶圓代工雙雄台積電（2330）、聯電（2303）同遭外資連七賣，周二ADR都收漲，今（10）日早盤則是同步開高，台積電重...

美股反彈激勵 台股漲68點開在15921點

受到美股反彈激勵，台股開盤漲68.36點，加權股價指數為15921.45點，早盤指數漲幅持續擴大，漲逾百點，持續朝向「萬...

美科技股強彈 法人：台股可望回升

美國科技股強力反彈，那斯達克指數大漲464.66點，漲幅3.69%，費城半導體指數漲6.13%，法人預期，台股可望同步彈...

五千金落難 電子股「熊出沒」

受美國科技股大跌影響，台股昨（9）日開低，所幸盤中買盤逢低承接，終場小紅收市，但電子族群表現弱勢，六檔千金電子股當中，僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。