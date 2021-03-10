台股反彈 認購權證增溫
台股今（10）日在美股激勵下反彈，盤中在再度站上15,900關卡，帶動盤中權證成交金額達21.23億元，占大盤成交金額比例為0.98%，而認購成交金額比例回溫，來到90%之上，達92.00%；而認售成交金額則降至10%以下，為8.00%。
由於護國神山台積電（2330）股價陷入多空拉鋸，午盤再度回到平盤震盪，而交投最熱絡的權證，為連結台積電的台積電元大08購18（084923）。進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電、加權指數、鴻海（2317）、長榮（2603）以及聯發科（2454）；而受惠於買盤追捧，鴻海、技嘉（2376）、元大台灣50（0050）、旺宏（2337）、南電（8046）、大田（8924）等午盤前成交金額已超越昨日全日總量。
展望台股後市，群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，在聯準會表示將持續維持低利環境下，其他主要央行也尚未有收緊資金的態度出現，資金行情仍可延續，惟類股輪動料更頻繁，在疫情可望逐漸趨緩下，預期全球經濟活動可望於1-2個季度內步入正軌，產業面來說國際科技大廠不論財報結果或營運展望均正面，可望持續推升國內外電子族群續強，特別是台股在諸多科技創新趨勢中都扮演供應鏈要角，因此台股後市仍有高點可期。
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