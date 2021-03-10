因應震盪局勢 富蘭克林證券投顧：3R多元布局

近期投資市場激烈震盪，富蘭克林證券投顧認為，風險性資產漲多修正無礙中長線多頭格局，建議第2季建議採取「3R」多元布局策略。

2021年開紅盤以來全球風險性資產先漲後跌，受到商品價格走揚帶動通膨預期，加上美國將推出1.9兆美元財政刺激政策，美國十年期公債殖利率急速反彈至一年高點，引發全球股債齊跌，今年來多數債市收黑，以新興美元債下跌5.88%表現最差，全球股市自2月中高點後回落約3%，但盤面主流類股強弱易位，先前漲多的科技及耐久財類股拉回逾7%，能源股及金融股上漲超過4%，累計今年以來，至9日，全球股市及新興股市仍上漲2%以上，美元指數反彈2.25%，實質利率走揚壓抑金價跌9%至1,716美元，布蘭特油價大漲三成至67美元。

富蘭克林證券投顧表示，由於去年上半年是疫情對全球經濟衝擊最嚴峻的時刻，在低基期效應、疫苗施打讓各國經濟活動陸續解封、以及美國1.9兆美元財政刺激政策效果提振下，今年第2季全球景氣、企業獲利及通膨將迎來強勁反彈，但若扣除一次性因素，來自終端需求與勞動力缺口引發的通膨壓力尚屬溫和，且聯準會也多次表示就業與經濟要出現進一步實質進展仍需一段時間，預期暫時性通膨上揚並不會改變主要央行的寬鬆政策，景氣基本面的回升將抵銷通膨及利率走揚的擔憂，風險性資產漲多修正無礙中長線多頭格局。

富蘭克林證券投顧認為，迎向第2季景氣換檔、通膨回溫及利率看升的投資環境，股優於債的趨勢不變，但全球金融市場波動加大將成常態，且資金在不同產業與區域間輪動速度加快。為了避免陷入抓龜走鱉、追高殺低的遺憾，第2季建議採取「3R」多元布局策略，包括掌握通貨再膨脹題材(Reflation)、以平衡型基金防禦利率走揚並降低股市波動風險(Reduce volatility)，以及逢震盪加碼趨勢變革題材(Revolution)，以美國及新興市場平衡型基金為核心，留意天然資源、生技、科技等產業型股票基金的操作機會，多元網羅後疫情時代的投資契機。