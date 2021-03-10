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特斯拉急大漲 台股供應鏈早盤同上揚

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球電動車指標廠特斯拉前波連續下跌，也拖累台股供應鏈個股，不過，9日特斯拉在短線跌多之後，出現強勢反彈，收盤大漲近2成，今（10）日激勵台股供應鏈相關個股，包括較具指標股的特斯拉概念股貿聯（3665）、茂達（6138）及巧新（1563）等股，今日早盤股價均大漲跟進。

特斯拉先前股價連續下跌的原因有二，一是美債殖利率竄升使市場拋售昂貴成長股，二是數家傳統車廠今年宣布積極推動電動車，也衝擊特斯拉股價。

由於先前特斯拉股價連續下跌，台股特斯拉概念股也明顯走弱，其中，市場較為關注的個股貿聯，股價自前波高點325元回檔，下跌至昨（9）日盤中低點來到268元，波段跌幅達17.5%，其餘特斯拉概念股也多是回檔表現。

今日在特斯拉股價盤中漲幅一度達20.44%，收盤大漲110.58美元，漲幅19.64%的激勵下，今日包括貿聯、茂達、匯鑽科（8431）、巧新及強茂（2481）等股，早盤股價都是強勢上漲表現。

市場分析師則認為，近期台股相關供應鏈受到特斯拉股價明顯牽動，但後市隨著各股的接單表現、業績表現、展望等，若今年全年營運看成長，未來即使特斯拉股價再度回弱，這些具營運基本面的個股也可能逐漸和特斯拉股價脫勾。

特斯拉 台股

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