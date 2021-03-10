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儒鴻營運旺旺旺！外資喊出600元天價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
儒鴻董事長洪鎮海。報系資料照
儒鴻董事長洪鎮海。報系資料照

成衣代工大廠儒鴻（1476）營運展望樂觀，訂單能見度一口氣看到10月，摩根士丹利、滙豐證券等外資全數表達「驚豔」，不僅多家都趕在展望發布後上修目標價，摩根士丹利預估，儒鴻今年營收增幅可達17%，每股純益（EPS）一舉挑戰20元新高，更將目標價拉抬到「六」字頭600元，樂觀情境目標價750元，刷新外資圈對儒鴻股價預測的新紀錄！

儒鴻超樂觀的營運展望，推動包括摩根士丹利將目標價自575元上修到600元，滙豐目標價500元升上560元，該兩家同步刷新市場對儒鴻第一、第二高的股價預測；大和資本評級升為「買進」，目標價470元拉升到540元。

另原本對紡織股極度保守的瑞士信貸，也把儒鴻調升到「中立」，目標價420元。其他還有摩根大通重申520元、瑞銀維持540元，至少五家外資都喊BUY。

摩根士丹利表示，儒鴻營運展望超乎預期，拜各大客戶Nike、Lululemon、UA、Target及Costco火力全開，訂單能見度一口氣看到10月。儒鴻看好第2季營收攻頂，強勁力道延續到下半年，該券商推估，儒鴻今年營收成長上看17%，將是近年最大的成長幅度。

摩根士丹利也肯定，儒鴻和品牌客戶展開更積極的合作，不僅Nike、UA等成長性看到2025年，為此儒鴻需要調整產品結構，加速創新升級並多元發展，未來二、三年的營運狀態進入轉型新階段。而第3季投產的印尼廠進一步擴大儒鴻產能，營運增添柴火。

成本來看，摩根士丹利指出，目前匯率趨勢不利儒鴻，但儒鴻勇於創新，大量使用回收材料，進行綠色生產，這個策略也讓儒鴻在台灣水情吃緊下，衝擊大幅降低。成本的增加不足影響營運提升，2020-2022年儒鴻獲利複合成長上看23%，今、明年EPS挑戰20元、23.5元。

此外，摩根士丹利也補充，現在儒鴻本益比約21.7倍，尚大幅低於歷史高峰的37倍，而當前的成長性遠優於過往，儒鴻評價絕對還有提升空間。

儒鴻 摩根

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