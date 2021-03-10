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晶圓雙雄齊彈 台積電601元開盤、上漲6元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
同遭外資連七賣的晶圓代工雙雄台積電、聯電，周二ADR都收漲，今日早盤同步開高。記者黃仲裕／攝影記者黃仲裕攝影
同遭外資連七賣的晶圓代工雙雄台積電、聯電，周二ADR都收漲，今日早盤同步開高。記者黃仲裕／攝影記者黃仲裕攝影

晶圓代工雙雄台積電（2330）、聯電（2303）同遭外資連七賣，周二ADR都收漲，今（10）日早盤則是同步開高，台積電重回600元關卡，以601元開出，上漲6元，聯電以47.2元開出，上漲0.85元。

台積電ADR周二收漲2.15%，以116.38美元作收，較台北交易股票溢價10.9%；外資持續賣超台積電，昨日賣超台積電19,386張，連七賣，合計賣超15萬6,949張，投信昨日買超866張，連八買，自營商也買超1,574張，三大法人賣超16,946張。

台積電今日以601元開高，市值15兆5,841.7億元，不過，股價開高後漲幅收斂，一度回至595元的平盤價位。

聯電ADR周二收漲4.98%，外資也是持續賣超聯電，昨日賣超21,423張，連七賣，合計賣超31萬2,351張，投信昨日也賣超聯電3,426張，連六賣，自營商則是賣超362張，合計三大法人賣超25,211張。

聯電今日以47.2元開出，一度拉升至47.35元，也曾回至46.65元，盤中漲幅0.97%。

台積電 聯電

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