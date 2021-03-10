美股反彈激勵 台股漲68點開在15921點

受到美股反彈激勵，台股開盤漲68.36點，加權股價指數為15921.45點，早盤指數漲幅持續擴大，漲逾百點，持續朝向「萬六」關卡邁進。

昨日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。昨日財政部拍賣公債顯示需求暢旺，使債券殖利率走低並安撫了市場不安情緒，且拜登1.9兆刺激案最快周三通過，激勵科技股迎來報復性反彈， 盤面上以新能源車、區塊鍊、中概股最為強勢；不過，銀行、石油等類股則逆勢走低，類股輪動仍然劇 烈。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲30點，或0.1%，收在31832點； 標普500指數上漲54點，或1.42%，收在3875點；Nasdaq指數上漲464點，或3.69%，收在13073點； 費半指數上漲169點，或6.1% ，收在2932點。

展望後市，統一投顧指出，昨日台股電子類股受NASDAQ下挫影響，走勢持續疲軟。雖然美國經濟數據轉佳，景氣復甦確立，但是連帶產生通膨疑慮，推升長債殖利率走揚，造成美股的科技股持續拉回整理，恐持續壓抑台股指數表現空間，預料短期台股將於月線上下震盪。今晨美股科技股大漲，有利台股向上挑戰月線， 維持擇優逢低布局建議，調整科技股比重、轉進具有業績題材及報價上揚的類股，如金融、塑化、工具機、面板、DRAM、鋼鐵及高爾夫等。