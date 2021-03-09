利率波動何時降？法人：利用資產配置度過震盪期

2月以來全球股債市波動度增加，嚇壞一竿子投資人，富蘭克林華美投信建議，因應投資市場轉變，應以平衡風險與掌握收益原則，利用資產配置的方式，同步調整持有基金，以利降低波動，順利度過市場震盪階段。

2月底最後一周公債殖利率快速攀高，全球股市迅速拉回整理；由於2月25日美國7年期公債標售需求疲軟，投標倍數更創紀錄新低，美國10年期公債殖利率當天盤中最高來到1.61%，最終收在1.52%，為去年疫情急劇惡化以來之新高，全球股市也隨之波動加劇。

富蘭克林華美投信認為，短線進入震盪整理格局，不僅有利美國與台灣科技類股的價值面重新調整，消化漲多上檔賣壓，也消化漲多個股本益比與投資價值，也有利後續資金重新布局，重新給予上漲想像空間，但短期應留意市場波動風險。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，統計過去幾次美債殖利率急速上彈逾100基本點經驗，背景大多相似，而修正期間大多約八個月；彈升空間方面，比較過去經驗與新冠疫情前殖利率水準來看，不排除短期內仍有些上行壓力。

至於聯準會雖甫重申就業與通膨目標仍有段距離，認為很可能得需要一段時間以取得顯著改善，然面對通膨趨勢未明與債市劇烈波動，是否主動透過政策工具調節，為後續觀察重點。

張瑞明分析，通膨預期目前已快速回到長期平均、約2%，兩者皆反映指標公債殖利率距離波段高點或已不遠矣；而全球低利環境，也將適時吸引買盤，縮限殖利率彈升表現空間。

同時，富蘭克林華美投信認為，儘管短線仍須留意美債波動引發的震盪風險，不過由美銀美林美債波動度指數觀察，過去債市波動由升轉降時，也往往伴隨低接良機。

第一金美國100大企業債券基金經理人鄭宇君便指出，金融海嘯後，當美債殖利率二周累計升幅超過35個基本點、同時爆發股債雙殺後，美國投資級債在一至三個月內走勢震盪，但後6個月明顯反彈，正報酬機率83%，平均漲幅1.4%；後12個月，正報酬機率進一步拉高到100%，平均漲幅6.4%。

鄭宇君表示，聯準會目前已透過信心喊話，強調不會縮減購債規模，維持超寬鬆立場不變，未來可能進一步採取扭轉操作方式，平抑長債利率，預料美債殖利率短線彈幅將會趨緩。因此近期債券價格回檔，將吸引對穩定息收有需求的投資人進場，美國投資級債券利差有機會收窄。

在操作上，富蘭克林華美投信建議，現階段股優於債的基調不變，但在波動度恐有增無減下，除適度保留現金部位以彈性因應外，面對全球、中國與科技股市，建議逢低繼續持有，而相對股市隨漲抗震的高收益債市與特別股、則可以幫助調節投資組合波動，建議增持，以參與牛年行情。