外資狂提款 晶圓雙雄同遭連七賣、合計倒貨46.9萬張

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

外資持續賣超台股，尤其是權值股晶圓代工雙雄更成為外資首要提款機，台積電（2330）、聯電（2303）連續7個交易日都遭到外資外超，合計兩家公司遭外資狂賣46.93萬張，台積電失守600元，聯電從牛年高檔已下跌逾2成，台積電也有逾1成的跌幅。

聯電2月合併營收149.47億元，因農曆年工作天數減少月減3.75%，為歷年同期最佳，年增9.86%，累計今年前2月合併營收304.77億元，年增10.04%；聯電預估今年第1季晶圓出貨量季增2%，平均銷售價格（ASP）成長2~3%，產能利用率100%。

聯電近期股價受美國可能鬆綁對中芯部分設備禁令的消息影響，呈現下跌，今日則是開低走高，股價翻紅以46.35元收盤，上漲0.25元，漲幅0.54%，股價從2/18日收盤價58.2元下跌以來，已下跌11.85元，跌幅達20.36%，市值縮水1,472億元。

外資持續賣超聯電，今日賣超21,423張，連七賣，合計賣超31萬2,351張，投信今日賣超聯電3,426張，連六賣，自營商賣超362張，合計三大法人賣超25,211張。

台積電股價跌破600元之後，今日仍未收復關卡價，股價開低震盪收在595元，下跌3元，跌幅0.5%；外資今日賣超台積電19,386張，連七賣，合計賣超15萬6,949張，投信買超916張，連八買，自營商買超1,574張，三大法人賣超16,896張。

統計台積電從牛年後高點663元下跌，股價跌掉68元，跌幅10.25%，市值因此縮水1兆7,632.67億元。

聯電、台積電成為外資首要提款標的，同遭外資連續賣超，統計7個交易日，外資合計倒出聯電、台積電高達46萬9,300張，大舉從晶圓代工雙雄提款。

台積電 聯電

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