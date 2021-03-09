台股先蹲後跳 權證投資人冷眼觀望

台股今（9）日在金融、傳產族群撐盤表態中，指數由黑翻紅，終指數上漲32點，收在15,853點，不過，現貨市場開低走高，但在過去幾個交易日飽受行情開高殺低「教訓」的投資人，暫退場觀望，其中，交投最熱絡的權證，為連結加權指數（IX0001）的臺股指元大0B購05（084529）。

美國總統拜登推動的1.9兆美元紓困法案在參議院闖關成功，眾議院即將表決，預計將在3月14日上一輪失業救濟補助之前上路下，工業和金融股走揚，科技股走勢疲弱，道瓊在盤中再創歷史新高下，反應在台股上，電子股走低，但金融與傳產拉抬下，指數收盤收在相對高檔。

權證市場方面，投資人在過去幾個交易日開高走低的慘痛教訓下，整體權證市場成交金額占大盤比重為0.79%，成交金額為29.8億元，低於前一交易日逾30億元的水準。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為26.2億元，認售權證成交金額為3.6億元，認購權證成交金額占總成交金額87.8%；認購、認售比值為7.2倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結加權指數（IX0001）的臺股指元大0B購05（084529），成交金額為1,064萬元；認售排名第一的是連結台積電（2330）的台積電元大07售39，成交金額為724萬元。

其中值得注意的是，從市場前十大熱門成交的認購、認售權證來看，認購包辦8席，雖顯示市場多方力道仍暫占上風，不過，分析師表示，國際股市的投資結構正在調整中，對台股的影響性，還有待時間觀察，加上新台幣走勢出現偏弱跡象下，外資對台股的多空偏向，仍將是聚焦點。