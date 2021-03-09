台股收漲32.98點 三大法人賣超20.68億

台股今(9)日開低震盪，尾盤大單敲進電子權值股、金融股等，台積電（2330）跌勢收縮，聯電（2303）、鴻海（2317）翻紅，拉升指數翻紅，終場以15,853.09點作收，上漲32.98點，成交量3,221.97億元；三大法人賣超20.68億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超31.02億元，投信買超12.38億元，自營商賣超（合計）2.04億元，其中自營商（自行買賣）買超4.29億元，自營商（避險）賣超6.33億元。

台股今日低點下滑至15,657.92點，台積電開低終場跌勢收縮，收在595元，下跌3元，聯電翻紅收在46.35元，上漲0.25元，鴻海收115元，上漲1.5元，聯發科（2454）也是上漲作收，股王大立光（3008）收3,525元，上漲100元，漲幅2.91%，大盤指數盤中多次攻上平盤之上，尾盤則是成功翻紅作收，收在15,853.09點。