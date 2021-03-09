聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股收漲32.98點 三大法人賣超20.68億
台股今(9)日開低震盪，尾盤大單敲進電子權值股、金融股等，台積電（2330）跌勢收縮，聯電（2303）、鴻海（2317）翻紅，拉升指數翻紅，終場以15,853.09點作收，上漲32.98點，成交量3,221.97億元；三大法人賣超20.68億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超31.02億元，投信買超12.38億元，自營商賣超（合計）2.04億元，其中自營商（自行買賣）買超4.29億元，自營商（避險）賣超6.33億元。
台股今日低點下滑至15,657.92點，台積電開低終場跌勢收縮，收在595元，下跌3元，聯電翻紅收在46.35元，上漲0.25元，鴻海收115元，上漲1.5元，聯發科（2454）也是上漲作收，股王大立光（3008）收3,525元，上漲100元，漲幅2.91%，大盤指數盤中多次攻上平盤之上，尾盤則是成功翻紅作收，收在15,853.09點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言