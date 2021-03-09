石油ETF爭議大 ETF管理傳要求採「完全複製法」

今年油價強彈，但元大S&P原油正2（00672L）2020年因油價暴跌下市猶言在耳，市場傳出，為強化國內ETF的管理風險，證期局發函給各大投信，要求未來ETF管理應盡量採「完全複製法」，若無法達成，必須於投資流程檢討說明；永豐投信新發行的三檔海內外ETF，為首批適用產品。

永豐投信今（9）日舉行新基金記者會，董事長林弘立表示，在送審基金時，剛好碰到法規調整帶來一些挑戰，在於主管機關考量管理風險，要求未來ETF追蹤指數時，必須盡量採「完全複製法」，「以前可能有說A，卻投資B的情況，未來希望完全一致。」

目前台股掛牌的ETF，若非投資證券少，或是投資國內市場，通常使用「最佳複製法」，譬如一檔股票ETF，要投資數百檔證券，但受限於投資管道或基金規模等，無法完全投資成分股，會透過能涵蓋最大權重的策略來盡量貼近指數，是國內外常見的追蹤方法。

林弘立表示，為此永豐投信設計新產品時，盡量挑單純的指數，使用完全複製法。3月15日起，永豐將募集「永豐美國科技」、「永豐中國科技50」及「永豐台灣ESG永續優質」ETF，除了美股ETF外，其他兩檔都會配合法令，使用完全複製法。

林弘立指出，新法令頒布，永豐投信首家適用，最大變化是過去不能做到完全複製，不必在投資流程說明，而未來若無法做到，要特別在流程中檢討。他認為，新法令可能影響投信公司避免使用複雜的指數和投資策略，市場產品可能減少創新性。

被問到法規為何調整？林弘立說，主管機關沒有說明，他也不清楚，但推測可能是過去市場上發生很多事，如去年元大S&P原油正2突然把投資內容改為遠期期貨，雖然公開說明書有規範，但很多投資人無法接受，另外像富邦VIX（00677U）管理上，也有不少討論，可能因此push主管機關訴求更精準的管理。